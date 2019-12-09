Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعطيل شبكة القطارات الوطنية في مدينة فلورنسا الإيطالية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
Advertisements
شبكة القطارات الوطنية
شبكة القطارات الوطنية
وكالات
Advertisements

تسبب زلزال بمدنية فلورنسا الإيطالية، اليوم الإثنين، في إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة ومنها القطارات السريعة على مستوى إيطاليا.

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين في وسط إيطاليا في الساعة 3:30 صباحا وبلغت شدته 4.8 نقطة، حسبما قالت وكالة "رويترز".

 

وفي بيان صحفي، قالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية التي تدير شبكة القطارات: "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية".

 

ويتعين على الشركة أن تجري فحوصا على خطوط السكك الحديدية في المنطقة إذا وقع زلزال تزيد قوته على أربع نقاط.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة فلورنسا الإيطالية شبكة القطارات الوطنية تعطيل شبكة القطارات الوطنية

أخبار تهمك

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ ثلث ساعة

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 18 ساعة

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 17 ساعة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

زلزال شدته 6.1 درجة يضرب ساحل جزر كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادئ

زلزال قوي يضرب منطقة جايابورا في إندونيسيا

زلزال يضرب أستراليا بقوة 6.1 ريختر

زلزال بقوة 5.5 بمقياس ريختر يضرب زيمبابوي

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب إيطاليا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

09:03 ص

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

08:06 ص

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

10:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status