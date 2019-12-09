تعطيل شبكة القطارات الوطنية في مدينة فلورنسا الإيطالية

تسبب زلزال بمدنية فلورنسا الإيطالية، اليوم الإثنين، في إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة ومنها القطارات السريعة على مستوى إيطاليا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين في وسط إيطاليا في الساعة 3:30 صباحا وبلغت شدته 4.8 نقطة، حسبما قالت وكالة "رويترز".

وفي بيان صحفي، قالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية التي تدير شبكة القطارات: "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية".

ويتعين على الشركة أن تجري فحوصا على خطوط السكك الحديدية في المنطقة إذا وقع زلزال تزيد قوته على أربع نقاط.