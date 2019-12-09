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أول تعليق من نسرين أمين بعد هجوم محمد سامي عليها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
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نسرين أمين - محمد سامي
نسرين أمين - محمد سامي
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وصف المخرج محمد سامي الفنانة نسرين أمين بـ ممثلة درجة خامسة، مما دفع نسرين أمين للرد على هذا الهجوم قائلة "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور".

وجاء هذا بعد مرور 3 سنوات على مسلسل الأسطورة للنجم محمد رمضان، وحقق المسلسل وقتها نجاحا باهرا  حيث شاركت الفنانة نسرين أمين زوجة المخرج محمد سامي الممثلة مي عمر وأدى الثنائي دورا بارعا  

ولم تنته الخلافات بين المخرج محمد سامي والفنانة نسرين أمين، بل قال إنها تغير من زوجته التي كانت تشاركها المسلسل، وأن امكانياتها في التمثيل محدودة وستظل هكذا، لترد نسرين معلقة على هذا الكلام "الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق).. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل مني".
أول تعليق من نسرين أمين بعد هجوم محمد سامي عليها
أول تعليق من نسرين أمين بعد هجوم محمد سامي عليها
أول تعليق من نسرين أمين بعد هجوم محمد سامي عليها
أول تعليق من نسرين أمين بعد هجوم محمد سامي عليها
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