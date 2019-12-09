أول تعليق من نسرين أمين بعد هجوم محمد سامي عليها

وصف المخرج محمد سامي الفنانة نسرين أمين بـ ممثلة درجة خامسة، مما دفع نسرين أمين للرد على هذا الهجوم قائلة " الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور".





وجاء هذا بعد مرور 3 سنوات على مسلسل الأسطورة للنجم محمد رمضان، وحقق المسلسل وقتها نجاحا باهرا حيث شاركت الفنانة نسرين أمين زوجة المخرج محمد سامي الممثلة مي عمر وأدى الثنائي دورا بارعا



