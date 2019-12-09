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تعرف على شروط تمويل شراء سيارات نقل ركاب "سويفل" من بنك ناصر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
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استمرارًا لدور بنك ناصر الاجتماعي فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالمشروعات الاجتماعية لتحويل الطاقات العاطلة إلى منتجه، وفى هذا الإطار يقوم البنك بتمويل لشراء سيارات نقل الركاب (ميكروباص) سويفل بعائد 11% يسدد على خمس سنوات.

الفئات المستحقة:

العاملين بالحكومة والسائقين من سن 21 سنة وحتى 55 سنة.

الشروط:

- أن يكون المستفيد مصرى الجنسية.

- ألا يقل سن المستفيد عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

- أن يتم سداد 35% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة وتقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات.

- حظر بيع السيارة لصالح البنك حتى الانتهاء من سداد قيمة السيارة.

إجراءات الحصول على الخدمة:

1- التوجه إلى البنك بعد إتمام التعاقد مع الشركة لتقديم خطاب الترشيح الذى تم الحصول عليه من شركة سويفل.

2- سند لأمر سند اذنى بقيمة المديونية يوقع من المقترض.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

4- صورة إيصال مرافق حديث يفيد محل إقامة العميل.

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