الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن ارتداء الملابس الشتوية أمر ضروري هذه الأيام لتقليل الإصابة بنزلات البرد، لافتا إلى أن هناك شبورة مائية تظهر على الطرق القريبة من المسطحات المائية.





ونوه مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، بأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع بمعدل درجتين غدا، لتعود درجات الحرارة في انخفاضها بعد غد، مع وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار بدأ منذ مساء أمس على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، منوهًا بأن فرص سقوط الأمطار ستمتد إلى القاهرة اليوم وستكون خفيفة.