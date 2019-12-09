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الصين تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن في أقرب وقت

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:46 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أعلنت الصين، اليوم الإثنين، إنها تأمل في إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، وسط مناقشات مكثفة قبل بدء التعريفة الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية في نهاية الأسبوع، وفقا لرويترز.

وقد صرح مساعد وزير التجارة رن هونغ بين للصحفيين اليوم الاثنين بأن بكين تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يرضي الجانبين.

وأضاف "حول مسألة الصين والولايات المتحدة، تدفع المحادثات التجارية، التي نتمنى أن يتمكن الطرفان من اجرائها على أساس المساواة والاحترام المتبادل، المفاوضات إلى الأمام، ونسعي للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن في ضوء المصالح الجوهرية لكل مننا."

تتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يسمى بـ "المرحلة الأولى" بهدف تخفيف تصعيد النزاع التجاري المطول بينهما، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في المدى القريب.

من المقرر أن تبدأ جولة التعريفة الجمركية القادمة من جانب واشنطن على البضائع الصينية في 15 ديسمبر.

طالبت الصين بإلغاء بعض التعريفات الأمريكية الحالية المفروضة على صادراتها بقيمة حوالي 375 مليار دولار، بالإضافة إلى إلغاء التعريفة المقررة في 15 ديسمبر على حوالي 156 مليار دولار من صادراتها المتبقية إلى الولايات المتحدة.

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأن تلتزم بالحد الأدنى من مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية، من بين تنازلات أخرى بشأن حقوق الملكية الفكرية والعملة والوصول إلى أسواق الخدمات المالية في الصين.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو يوم الجمعة إن الجانبين كانا يتحدثان بشكل شبه يومي، لكن لا توجد حاليًا أي خطط لإجراء محادثات مباشرة أو حفل توقيع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

مع تبقي أقل من أسبوع قبل الموعد النهائي وسط مفاوضات "مكثفة"، قال كودلو إن ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن التعريفة الجمركية، والتي ستؤثر علي الهواتف المحمولة الصينية الصنع، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والألعاب والملابس.

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الكلمات المفتاحية

الصين و واشنطن التعريفة الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية اتفاق تجاري مع واشنطن

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