طارق الشناوي يكتب: "موسوعة" تامر حسنى!

أعترف غُلب حمارى، هل يوجد ما يسمى مقياس بشرى يحدد على وجه الدقة الإلهام ومقداره بالضبط، موسوعة (جينيس) مرجعيتها هى الرقم، منحت تامر حسنى، طبقا لشهادة موثقة، ما يفيد بأنه الأكثر إلهامًا فى العالم، فما هو (الترمومتر) المتخصص الذى أشار مقياسه الزئبقى إلى اعتلاء تامر العرش، بعد أن تفوق على الرقم السابق و(ياللهول) بضعفين.





لى رأى إيجابى فى تامر كممثل ومغنٍ أعلنته أكثر من مرة، فهو أهم مطرب بعد عبدالحليم حافظ، قدم أفلامًا قادرة على الحياة، وهو الوحيد بين أهل المغنى الحاليين الذى يستطيع أن يقدم عملاً فنيًا بدون غناء، وهى الرغبة التى باح بها عبدالحليم، للمخرج كمال الشيخ، ولكن القدر لم يمهله لتنفيذها.





أرقام شباك الحفلات وكثافة ترديد أغنياته على (النت) لا يستطيع أحد إنكارها، إلا أنه لا يقف بمفرده على القمة، مصريا أو عربيا، قدم تامر شهادة منسوبة للموسوعة تؤكد أنه الأكثر إلهامًا فى العالم، فى يده شهادة و(إحنا بلد شهادات) كما قال دسوقى أفندى وكيل المحامى فى (أنا وهو وهى)، سبق له أن قدم قبل بضع سنوات شهادة تفيد بأنه أسطورة القرن الواحد والعشرين، الذى لم يكن قد مضى عليه سوى تسع سنوات، أى أنه يحظى أيضا بلقب الأسطورة الأولى والأخيرة للقرن الواحد والعشرين.





تامر مولع بأفعل التفضيل، لديه إحساس عميق بأنه من أصحاب البركة والحظوة، وهكذا نشر قبل سنوات صورة لفتاة قعيدة حضرت حفلًا أحياه فى تونس، المشهد الأول كانوا يدفعونها على الكرسى، المشهد الثانى وقبل أن ينهى الكوبليه قامت من مقعدها، وفى الثالث راحت ترقص معه، أما الرابع، فلقد حلقت من النشوة فى السماء، وبالسؤال عنها قبل أيام، جاءت الإجابة بأنها لا تزال محلقة فى السماء.





الموسوعة الرقمية ليست أبدًا بعيدة عن العرب، قبل نحو نصف قرن دخلها المطرب السورى صباح فخرى 80 عاما، لأنه استمر يغنى 10 ساعات متواصلة فى إحدى الحفلات بالبرازيل، تفوق رقمى لا يستطيع أحد أن يشكك فيه، فهم مثلا لم يقولوا إنه صاحب الحنجرة الأكثر تأثيرا أو مصداقية، فقط لجأوا لمقياس ممكن الاستناد إليه رقميًا.





انتشرت فى السنوات الأخيرة شهادات موثقة تشير إلى دكتورة يحصل عليها البعض، ويصبح من حقهم أن تسبق أسماءهم حرف الدال، هذا لم يعد يعنى الكثير، لدينا الكاتب نبيل لوقا بباوى ينشر مقالاته بتوقيع الدكاترة لأنه يحمل أكثر من دكتوراة، وهو يجارى الكاتب الكبير زكى مبارك، الذى كان يوقع مقالاته أيضا بلقب الدكاترة، إلا أن هذا الأمر لا يفرق مع القارئ، كوز المحبة اتخرم ولم تعد تجدى معه بنطة لحام أو شهادة دكتوراة.



