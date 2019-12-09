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أمطار غزيرة تضرب عدة مدن في دمياط (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:02 ص
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امطار غزيرة
امطار غزيرة
هند الشيال
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شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الإثنين، هطول موجة من الأمطار بدرجات متفاوتة في عدد من المراكز والمدن تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة.

كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين بالإضافة إلى قري ومراكز المحافظة.

ومن جانبها رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.

وأكدت المحافظ أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفه بالإضافة إلى الدفع  بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك؛ لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.
أمطار غزيرة تضرب عدة مدن في دمياط (صور)
أمطار غزيرة تضرب عدة مدن في دمياط (صور)
أمطار غزيرة تضرب عدة مدن في دمياط (صور)
أمطار غزيرة تضرب عدة مدن في دمياط (صور)
أمطار غزيرة تضرب عدة مدن في دمياط (صور)
أمطار غزيرة تضرب عدة مدن في دمياط (صور)
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