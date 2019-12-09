سقوط صاروخين قرب مطار بغداد في العراق

ذكرت قناة العربية، فجر اليوم الإثنين، أن السلطات العراقية أعلنت سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة

وأصدرت السلطات العراقية، بيانًا قالت فيه إن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى اصابة ستة مقاتلين".

وأضاف البيان: "باشرت قواتنا الأمنية بتفتيش المناطق، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها".

وكشفت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أن جميع الجرحى هم من قوات مكافحة الإرهاب، التي تعتبر قوات النخبة في العراق، والتي تتلقى تدريباتها وتسليحها من الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن من بين الجرحى اثنين في حالة حرجة.

وتأوي القاعدة التي تم استهدافها، فجر الاثنين، جنوداً ودبلوماسيين أميركيين.

ويعتبر هذا الهجوم التاسع خلال ستة أسابيع، ضد قواعد تضم عسكريين أمريكيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.