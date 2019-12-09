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بحضور وزراء الخارجية والري.. انطلاق مفاوضات سد النهضة في واشنطن اليوم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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يعقد اليوم، فى واشنطن اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية من الدول الثلاث "مصر، السودان، وإثيوبيا"، برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ومشاركة البنك الدولى، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

ويشهد الاجتماع استكمال المناقشات حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، بعد عرض مصر لرؤيتها حول تخزين وتشغيل سد النهضة، التي تعتمد على استخدام أحدث النماذج العلمية لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية، ويوازن ما بين مصالح الدول الثلاث.

في إطار وجود حد أدنى من التصريف السنوي من للسد، ومناقشة الأطروحات التي تراعي مصالح الدول الثلاث، وخاصة مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم للدولة المصرية بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة.


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واشنطن مصر سد النهضة سامح شكري اجتماع سد النهضة

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