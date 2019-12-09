حيلة ذكية من ريال مدريد لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد

مازال يسعي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد في تدعيم ثفوف فريقه الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بلاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدعيم وسط الملعب بعد تواضع لاعبي الوسط فى الفريق خلال الموسم الجاري.





ويسعي ريال مدريد الإسبانى بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع لاعب وسط فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، خاصة وان اللاعب أحد الأهداف الرئيسية لزيدان منذ الصيف الماضي، وخاصة هو اللاعب الذى يسعي زيدان فى ضمه.





وأفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى وجد الحل الأمثل للتعاقد مع بوجبا خلال الفترة المقبلة وهى ان يقدم لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز والذى لم يشارك بصفة أساسية مع المرينجي، لمانشستر من أجل أن يترك الفريق بول بوجبا للريال.





وكان ريال مدريدقريب من التعاقد مع بوجبا خلال الفترة الماضية وتحديدا فى الإنتقالات الصيفية ولكن فشلت المفاوضات بعدما قامت إدارة اليونايتد بطلب 300 مليون يورو لرحيل اللاعب.