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هونج كونج: مسيرة السلمية تتحول إلي عنف خارج المحكمة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت الشرطة اليوم الاثنين، إن متظاهرين من هونج كونج أضرموا النار خارج مباني المحاكم وألقوا قنابل حارقة وكتبوا على المباني الحكومية، مما أدى إلى تلاشي مسيرة "سلمية بشكل عام" في نهاية الأسبوع، وفقا لرويترز.

وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي دعا فيه المحتجون إلى الإضراب في جميع أنحاء المدينة اليوم الاثنين. كانت معظم خطوط السكك الحديدية والنقل تعمل بسلاسة خلال ساعة الذروة الصباحية ولم ترد تقارير أولية عن حدوث اضطرابات واسعة النطاق.

تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء في شوارع المركز المالي الآسيوي يوم الأحد، في أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ الانتخابات المحلية الشهر الماضي وعرض مدوي لاستمرار الدعم للحركة المؤيدة للديمقراطية.

بينما بدا أن المسيرة سلمية إلى حد كبير - في تناقض ملحوظ مع المظاهرات الجماهيرية الأخرى خلال الأشهر الستة الماضية، حيث خاض المحتجون معارك ضارية مع الشرطة - قالت السلطات إن هناك بعض الأضرار بعد انتهائها.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الاثنين: "على الرغم من أن الحدث كان سلميًا بشكل عام، إلا أنه وقعت بعض أعمال انتهاك السلام العام بعد ذلك".

وأضافت الشرطة: "قام بعض مثيري الشغب برش الجدران الخارجية للمحكمة العليا، وألقوا قنابل حارقة وأضرموا النار خارج المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف النهائية، مما ألحق أضرارًا بممتلكات الحكومة وتحدي بشكل خطير روح سيادة القانون". كما تعرضت المتاجر والبنوك للتخريب في منطقتي خليج كوزواي ووان تشاي.

قدّر المتظاهرون نسبة المشاركة بـ 800000 شخص، بينما قالت الشرطة ان العدد كان 183000. في مقال افتتاحي، دعت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية حكومة هونغ كونغ إلى دعم حكم القانون.

وقالت الصحيفة التي كثيرا ما تستخدمها بكين لطرح رسالتها "كثير من سكان هونج كونج سئموا من العنف والاضطرابات التي ابتليت بها المدينة منذ شهور."

وكان مفوض الشرطة الجديد في هونغ كونغ قد قال إنه سيتخذ "نهج صارم وناعم" تجاه المظاهرات، حيث ستتم التعامل مع أعمال العنف بقسوة لكن ستعامل القضايا الأخرى بنهج أكثر مرونة.

بدأت الاضطرابات في المدينة التي يقطنها حوالي 7.4 مليون شخص في يونيو كمظاهرات ضد مشروع قانون تم سحبه الآن يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين. منذ ذلك الحين تحولت إلى دعوات لمزيد من الحريات الديمقراطية وأحيانا الاحتجاجات العنيفة.

حدد المتظاهرون خمسة مطالب، بما في ذلك الاقتراع العام والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة. وألقت الصين باللوم على القوى الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في إثارة الاضطرابات.
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مسيرة هونج كونج السلمية الصين و هونج كونج احتجاجات هونج كونج

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