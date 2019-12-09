هل ستشهد القاهرة سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد ترد

يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، بارد ليلًا.





بحسب بيان الأرصاد الجوية، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.





وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، هي كالآتي:





القاهرة 15 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 14 21

بلطيم 16 22

مطروح 14 21

السلوم 14 20

سيوة 09 20

بورسعيد 16 21

دمياط 16 21

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 12 22

السويس 12 22

العريش 13 21

رفح 12 20

رأس سدر 13 21

نخل 08 21

نويبع 16 22

طابا 11 22

سانت كاترين 05 15

الطور 17 23

شرم الشيخ 18 23

الغردقة 15 25

مرسى علم 16 25

الفيوم 14 22

بنى سويف 14 22

المنيا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 12 23

قنا 12 23

الأقصر 13 24

أسوان 14 24

أبوسمبل 12 23

الوادي الجديد 13 23

شلاتين 18 27

أبو رماد 19 26

حلايب 20 25

رأس حدربة 20 25