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نتائج مبارايات الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:29 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني، في الفوز على نواذيبو الموريتاني، بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وحقق بيراميدز، فوزه الثاني بالمجموعة الأولى ويعتلي صدارتها بفارق الأهداف عن مواطنه المصري البورسعيدي، والذي حقق فوزًا هو الأخر على إينوجو رينجرز النيجيري، برباعية دون رد على ملعبه ووسط جماهيره.


وكان بيراميدز سبورت، افتتح مبارياته بالمجموعة بتحقيق الفوز على إينوجو رينجرز النيجيري خارج الديار، كما هو الحال للمصري الذي حقق الفوز خارج أرضه على نواذيبو الموريتاني.


واختتمت مساء أمس منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتحديدا ملامح المتنافسين للأدوار المقبلة.


ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب جدول مجموعات الكونفدرالية من خلال التقرير الآتي:-


"المجموعة الأولى".

1- بيراميدز سبورت...6 نقاط.
2- المصري البورسعيدي...6 نقاط.
3- إينوجو رينجرز... بدون نقاط.
4- نواذيبو... بدون نقاط.


"المجموعة الثانية".

1- نهضة بركان...4 نقاط.
2- موتيما بيمبي...4 نقاط.
3- زاناكو...4 نقاط.
4- ءESEA... بدون نقاط.


"المجموعة الثالثة".

1- هوريا كوناكري...4 نقاط.
2- دجوليبا...4 نقاط.
3- بيدفيست... نقطة.
4- النصر... نقطة.


"المجموعة الرابعة"

1- حسنية أكادير...6 نقاط.
2- إنيمبا...3 نقاط.
3- باردوا... نقطة.
4- سان بيدرو... نقطة
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