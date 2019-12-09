





إنتهت أحداث الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي أمس الأحد، بفوز صعب لميلان على حساب بولونيا، في المباراة التي شهدها ملعب ريناتو ديلارا.





وجاءت أهداف الميلان عبر الثلاثي كريستوف بيونتيك وجياكومو بونافينتورا والمتألق مؤخراُ الفرنسي ثيو هيرنانديز، ليحقق الفريق ثاني إنتصاراته على التوالي، وتهدأ الأوضاع نسبياً في ميلان، ويواصل الفريق زحفه نحو المراكز المتقدمة.





ولم تشهد الجولة تغيراً في القمة، وذلك بسبب سقوط الكبيرين إنتر ميلان ويوفنتوس هذه الجولة، وسط تألق لاتسيو وأتالانتا، وإستمرار إنحدار نابولي.





تعادل إنتر ميلان وروما



إفتتحت الجولة بقمة ملعب أوليمبيكو الجمعة الماضية بين إنتر ميلان وروما، ولم ترق القمة للمستوى المأمول منها، لتخرج المباراة بالتعادل السلبي.





فوز تاريخي للاتسيو على يوفنتوس



ورفض يوفنتوس هدية روما، ليسقط بالثلاثة في ملعب أوليمبيكو أمام لاتسيو لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ عام 2003، ليظل الإنتر متصدراً.



سجل لليوفي كريستيانو رونالدو، مقابل لويز فيليبي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش و فيليبي كايسيدو لنسور العاصمة.





إنحدار نابولي



واصل نابولي سلسلة اللافوز للمباراة الثامنة على التوالي، بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه أودينيزي في ملعب داكيا أرينا، حيث سجل لاسانيا لأودينيزي وتعادل زيلنسكي لنابولي.





تعادل كالياري وساسولو



وتعادل كالياري صاحب المركز الرابع بنتيجة 2-2 مع ساسولو بمعقل الأخير تريكولوري، حيث سجل لساسولو دوريسيتش وبيراردي، بينما تعادل جواو بيدرو وراجاتزو لكالياري.





ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة





في ضوء تلك النتائج، يصبح الترتيب الكامل للدوري الإيطالي كما يلي.