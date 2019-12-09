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بعد الفوز على بولونيا .. ثيو هيرنانديز يدخل تاريخ ميلان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:09 ص
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بوابة الفجر
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حقق نادي ميلان الإيطالي فوزاً مثيراً على مضيفه بولونيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي، والذي شهدها ملعب ريناتو ديلارا بمدينة بولونيا الإيطالية، وسط تألق الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز نجم الميلان المعار من ريال مدريد.


أهداف مباراة ميلان وبولونيا

تقدم الروسونيري بهدفين في الدقيقتين 15 عبر البولندي كريستوف بيونتيك من ركلة جزاء، وثيو هيرنانيديز، قبل أن يسجل الأخير هدف بولونيا بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 40.


وأضاف جياكومو بونافينتورا الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 46، قبل أن يقلص نيكولا سانسوني الفارق لبولونيا في الدقيقى 84 من ركلة جزاء.


ترتيب ميلان وبولونيا بعد إنتهاء الجولة 15

بهذا الفوز أضاف ميلان ثلاث نقاط جديدة في رصيده، ليصبح في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بينما يظل رصيد بولونيا عند النقطة الـ 20 في المركز الثاني عشر.


رقم تاريخي لثيو هيرنانديز مع الميلان

واصل نجم ريال مدريد المعار تألقه رفقة الروسونيري في المباريات الأخيرة، حيث سجل رابع هدف له مع الفريق في الدوري الإيطالي.


ووصل ثيو لرقم غير مسبوق في تاريخ الكالتشيو مع ميلان، حيث أصبح أول ظهير في تاريخ الفريق العريق يسجل أربعة أهداف مع الفريق في موسمه الأول في الدوري الإيطالي.


وسجل تيو في مرمى جنوى وروما وبارما وبولونيا اليوم، ليصل النجم المعار لإنجاز غير مسبوق، قد يعضد من فرص شراؤه نهائياً من قبل إدارة ميلان، بعد إنتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.


تألق ثيو هيرنانديز مع ميلان

وإستطاع الفرنسي الشاب إفتكاك مكاناً أساسياً في تشكيلة المدرب السابق ماركو جيامباولو، ومن بعده المدرب الحالي ستيفانو بيولي، وذلك على حساب الظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريجيز، الذي بات مرشحاً لمغادرة ميلان في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


موعد مبارة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

وسيستضيف نادي ميلان فريق ساسولو بملعب سان سيرو، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري.
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