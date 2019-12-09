Advertisements
Advertisements
Advertisements

رغدة: لهذا السبب لم أستطع حضور عزاء الراحل هيثم أحمد زكي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

أعربت الفنانة رغدة، عن حزنها الشديد لعدم توجداها في جنازة وعزاء الراحل هيثم أحمد زكى، الذي كانت تجمعها علاقة قوية بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، وقدمت معه أكثر من عمل.

وقالت الفنانة رغدة خلال ندوتها فى قصر السينما: "خبر وفاة هيثم أحمد زكي استقبلته كالصاعقة، وحزنت عليه بشدة"، لافتة إلى أن سببب عدم تواجدها بالعزاء والجنازة هو سفرها لندن مع ابنتها ولم تستطع العودة إلى القاهرة لحضور العزاء.

وأشارت بأنها كانت تتطمئن على الراحل هيثم أحمد زكي، عن طريق مدير أعمال والده، لافتة إلى أنها كانت تريد احتواء هيثم بعد وفاة والده ولكنها لم تنجح في ذلك.

يذكر أن هيثم أحمد زكى، توفي منذ شهر نتجبة هبوط في الدورة الدموية، عن عمر يناهز الـ35، وذلك في منزله بالشيخ زايد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم احمد زكي فنان رغدة راحل

أخبار تهمك

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية بشأن الشهر العقاري (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ يوم

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ حوالي 10 ساعة

تقرير ميتشو يحرج مرتضى منصور

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد وفاته.. هكذا ظهر هيثم أحمد زكي مع والده في الطفولة

"شبه بعض في الوحدة واليتم"... هيثم احمد زكي يتحدث عن والده

فيديو نادر وصورة.. هكذا كانت علاقة هالة فؤاد بنجلها هيثم أحمد ذكي

"رجع التقى باللي بيحبن".. هكذا نعت اليسا الفنان هيثم أحمد زكي

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

هيفاء وهبي تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

06:03 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status