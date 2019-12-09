رغدة: لهذا السبب لم أستطع حضور عزاء الراحل هيثم أحمد زكي





عربت الفنانة رغدة، عن حزنها الشديد لعدم توجداها في جنازة وعزاء الراحل هيثم أحمد زكى، الذي كانت تجمعها علاقة قوية بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، وقدمت معه أكثر من عمل.



وقالت الفنانة رغدة خلال ندوتها فى قصر السينما: "خبر وفاة هيثم أحمد زكي استقبلته كالصاعقة، وحزنت عليه بشدة"، لافتة إلى أن سببب عدم تواجدها بالعزاء والجنازة هو سفرها لندن مع ابنتها ولم تستطع العودة إلى القاهرة لحضور العزاء.



وأشارت بأنها كانت تتطمئن على الراحل هيثم أحمد زكي، عن طريق مدير أعمال والده، لافتة إلى أنها كانت تريد احتواء هيثم بعد وفاة والده ولكنها لم تنجح في ذلك.



يذكر أن هيثم أحمد زكى، توفي منذ شهر نتجبة هبوط في الدورة الدموية، عن عمر يناهز الـ35، وذلك في منزله بالشيخ زايد.







