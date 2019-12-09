إطلالات متألقة وجذابة للنجمات فى مهرجان "نجم العرب" (صور)





درة







وارتدت فستانًا يحمل اللون الازرق ذو التراث الملكى، فيما اعتمدت تسريحة شعر جذابة ومنسدل على كتفيها، وميكب هادى وبسيط يتناسب مع فستانها الذى خطف انظار الحاضرين في المهرجان .



مي عمر

وارتدت الفنانة مى عمر، فستانا باللون الاسود ، بفتحة ساق طويلة، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر، وميكب هادى وبسيط،حيث نال فستانها على كثير من الاعجابات لدى جمهورها بشدة .



داليا البحيري

ظهرت الفنانة داليا البحيري، بشكل بسيط وهادى، حيث ارتدت بنطلون لونه ابيض وبلوزة مرسوم عليها نقشة النمر ووضعت حزام حول الخصر، واعتمدت تسريحة شعر هادية وبسيطة وكذالك ميكب هادىء.



نجلاء بدر

تألقت الفنانة نجلاء بدر فى حفل مهرجان نجم العرب بشكل مختلف، حيث خطفت انظار جمهورها، حيث ارتدت فستانًا بحمل اللون الاسود، وكان من الواضح أنها تخسر من وزنها الكثير وكان تغير ملحوظ،واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة ، وميكب هادى وبسيط يتناسب مع فستانها ونالت على الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



أسماء أبو اليزيد

ظهرت الفنانة الشابة أسماء ابو اليزيد فى إطلالة مميزة ومتألقة، حيث ارتدت فستان باللون الاخضر، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، وميكب هادى وبيسطة ، وخطفت أنظار الحضور أثناء المهرجان .





ظهرت عدد من الفنانات بشكل متألق في مهرجان "نجم العرب" وجذاب ومتنوع، حيث ارتدين فساتين ذات تصميمات جذابة وأنيقةظهرت الفنانة درة بإطلالة متألقة وأنيقة، حيث دائمًا ما تلفت أنظار جمهورها بشكل دائم.