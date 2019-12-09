Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مش قادرين يتخطوا إدمانهم".. ياسمين صبري تدافع عن نسرين أمين بعد هجوم محمد سامي عليها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:48 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
ساندت الفنانة ياسمين صبري، زميلتها الفنانة نسرين أمين وذلك بعدما وصف المخرج محمد سامي، للأخيرة بأنها فنانة درجة خامسة.

ونشرت ياسمين صبري، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة "هو إحنا عندنا كام نسرين أمين؟! معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم".

كانت الفترة الأخيرة شهدت خلافات كبيرة بين المخرج محمد سامي والفنانة نسرين أمين، بسب حديثه عنها بطريقة غير لائقة بعد مشاركتها في مسلسل" الأسطورة" كما هناك ايضا خلافات بين محمد سامي، وياسمين صبري، الذي قال عنها "مبتعرفش تتكلم" ولكنها لم ترد عليه اكتفيت بمساندة نسرين امين.

كما ردت نسرين أمين، على تعليق محمد سامي عنها قائلة: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل، الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل"..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري منوعات تسرين امين الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تقرير ميتشو يحرج مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية بشأن الشهر العقاري (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

مي عمر: نسرين أمين وياسمين صبري هاجموني بدون سبب

شاهد.. نسرين أمين تتألق بالزي العربي في أحدث جلسة تصوير

بعد اتهامها بأنها ممثلة درجة خامسة.. نسرين أمين ترد على تلك الإهانة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

06:03 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status