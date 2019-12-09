"مش قادرين يتخطوا إدمانهم".. ياسمين صبري تدافع عن نسرين أمين بعد هجوم محمد سامي عليها





ساندت الفنانة ياسمين صبري، زميلتها الفنانة نسرين أمين وذلك بعدما وصف المخرج محمد سامي، للأخيرة بأنها فنانة درجة خامسة.ونشرت ياسمين صبري، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة "هو إحنا عندنا كام نسرين أمين؟! معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم".كانت الفترة الأخيرة شهدت خلافات كبيرة بين المخرج محمد سامي والفنانة نسرين أمين، بسب حديثه عنها بطريقة غير لائقة بعد مشاركتها في مسلسل" الأسطورة" كما هناك ايضا خلافات بين محمد سامي، وياسمين صبري، الذي قال عنها "مبتعرفش تتكلم" ولكنها لم ترد عليه اكتفيت بمساندة نسرين امين.كما ردت نسرين أمين، على تعليق محمد سامي عنها قائلة: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل، الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل"..