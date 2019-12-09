الغندور: قبل إعتزالي تفوقت على كل الأندية الإفريقية في عدد البطولات

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، الجماهير تعرف جيداً تاريحه بالألقاب القارية التي حققها مع القلعة البيضاء قبل اعتزاله.

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، الجماهير تعرف جيداً تاريحه بالألقاب القارية التي حققها مع القلعة البيضاء قبل اعتزاله.