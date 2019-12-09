بعد استغاثة سيد مصطفى.. 5 فنانين غدر بهم الوسط الفني وتركهم ضحايا للبطالة - أحدهم أعلن اعتزاله قبل وفاته

1- محمود الجندي





2- محمد خيري

ولقد عانى الفنان الراحل محمد خيري، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، من البطالة وعدم اختياره للمشاركة في أعمال درامية أو سينماىية، وهذا هو الأمر الذي تسبب له في الدخول لحالة نفسية سيئة وبعدما انتكست حالته الصحية.



3- يوسف شعبان

ويعد الفنان القدير يوسف شعبان، من أبرز النجوم الذين قرروا اعتزال التمثيل، وذلك بسبب عدم التقدير لما قدموه طيلة مشوارهم الفني.



وقد طالب يوسف شعبان الدولة بالاهتمام بما تبقى من النجوم القدامى، وأكد على عدم تلقيه أي عروض للمشاركة في الأعمال وإذا عرضت عليه، تكون غير ملائمة لتاريخه الفني واسمه.



4- توفيق عبد الحميد

وتتعدد الأسماء والسبب واحد، فقد أعلن الفنان توفيق عبدالحميد اعتزاله للفن هو الآخر، بسبب مايواجهه من بطالة وعدم تلقي أي عروض وبرهن هذه الحالة بأن الفن أصبح للربح المادي والتجاري فقط ولايوجد مجال للإبداع كما كان في السابق.



5- حمدي أحمد

وكان الفنان القدير الراحل حمدي أحمد قد أعلن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي قبل وفاته بأسابيع قليلة، وأرجع ذلك القرار بعدما تدهورت حالته الصحية ومن جانب آخر لعدم تقدير الوسط لكبار النجوم مثله وإهمالهم وتجاهلهم وعدم اختيارهم للمشاركة في أي عمل جديد.









قرر الفنان سيد مصطفى أن يزيح النقاب عن الحقيقة المؤلمة والواقع المرير، ويتخلى عن صمته وتحمله للظروف، وأعلن عن حاجته الشديدة للعمل بسبب تردي ظروفه المعيشية والتزاماته المادية تجاه مرضه وأبناء بالجامعة.جاء هذا التصريح الذي أدمى القلوب وجعًا، خلال مداخله هاتفية من سيد مصطفى مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج كل يوم- المذاع عبر شاشة أون إي-، وصدم سيد الجمهور عندما قال:" بشكرك يااستاذ وائل انك بتسمعني، بس الحكاية اني مش بشتغل وعاوز اشتغل.. ، مبشتغلش من قبل الثورة، أنا بمثل من 66 سنة وشاركت في فيلم جعلوني مجرما وكان بيعالج أمور كثيرة، معايا عيالى فى الجامعة وعاوز أجيب ليهم دخل واصرف عليهم.. ومريض بالقلب".ولكن، إذا فتشنا في جعبة قصص وحكايات الوسط الفني، سنجد أن سيد مصطفى لم يكن الفنان الوحيد الذي غدرت به السنوات وتخلى الوسط الفني عن خدماته.ولذلك، سوف يستعرض لكم "الفجر الفني" في هذا التقرير أبرز 5 فنانين قد عانوا من البطالة بعد مشوار فني حافل بالنجاحات.وقد فعلها من قبل الفنان القدير الراحل محمود الجندي، فعندما ذاق مرارة شعوره بعدم تقدير الفن الذي قدمه وأثرى به السينما والدراما، قرر أن يعتزل المهنة حفاظًا على مكانته وثأرًا لكرامته، وكان من أهم الأسباب أيضًا هو عدم ذكر اسمه خلال الحملات الدعائية لمسلسل رمضان كريم أمام سيد رجب.