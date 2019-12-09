شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس في الدم.. ويؤكد:"مالوش علاج"





وصرح في فيديو: "الفيروس جه مالوش علاج غير أن الجسم يحاول يقاومه لأنه بيتسبب لي في ضعف المناعة وارتفاع درجة حرارة جسمي"



وكانت أعلن شريف مدكور عن إصابته بفيروس في الدم من خلال فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلاً" انه "مالوش علاج غير أن الجسم يحاول يقاومه وتسبب لي في ضعف المناعة وارتفاع درجة حرارة جسمي"



يشار إلي أن الأعلامي شريف مدكور، كان أعلن عن إصابته بمرض سرطان القولون، وخضوعه لعملية جراحية لأستئصال الورم،لكنه يوجه المرض بكل قوة وايضا يدعم كل من يعاني من مرض السرطان.



يُذكر أن برنامج "4 شارع شريف" يقدمه الإعلامي شريف مدكور عبر قناة "الحياة"، ويذاع من السبت للأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.









أكد الإعلامي شريف مدكور، إصابته بفيروس في الدم بسب جلسات الكيماوي التي خضع لها منذ أشهر للعلاج من السرطان في القولون منذ أشهر طويلة.