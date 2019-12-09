Advertisements
Advertisements
Advertisements

شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس في الدم.. ويؤكد:"مالوش علاج"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:56 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أماني سلام
Advertisements
أكد الإعلامي شريف مدكور، إصابته بفيروس في الدم بسب جلسات الكيماوي التي خضع لها منذ أشهر للعلاج من السرطان في القولون منذ أشهر طويلة.

وصرح في فيديو: "الفيروس جه مالوش علاج غير أن الجسم يحاول يقاومه لأنه بيتسبب لي في ضعف المناعة وارتفاع درجة حرارة جسمي"

وكانت أعلن شريف مدكور عن إصابته بفيروس في الدم من خلال فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلاً" انه "مالوش علاج غير أن الجسم يحاول يقاومه وتسبب لي في ضعف المناعة وارتفاع درجة حرارة جسمي"

يشار إلي أن الأعلامي شريف مدكور، كان أعلن عن إصابته بمرض سرطان القولون، وخضوعه لعملية جراحية لأستئصال الورم،لكنه يوجه المرض بكل قوة وايضا يدعم كل من يعاني من مرض السرطان. 

يُذكر أن برنامج "4 شارع شريف" يقدمه الإعلامي شريف مدكور عبر قناة "الحياة"، ويذاع من السبت للأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيماوي فيروس فنان شريف مدكور

أخبار تهمك

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار ريال مدريد.. رونالدو نادم على الرحيل والصفقة الكبرى تطبخ على نار هادئة ونجم الملكي في طريقه للرحيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. صفقة تبادلية تاريخية مع عملاق الكالتشيو وفالفيردي في ورطة وانتقام جريزمان من الريدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد فهمي يكشف لأول مرة تفاصيل وضعه الصحي بعد تشخيص خاطئ لحالته (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الفنان سيد مصطفى: "جالي اكتئاب من قلة الشغل" (فيديو)

منذ 39 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب عن الشامتين في مرض شريف مدكور: "أنا اتآذيت"

رد شريف مدكور على الشامتين في مرضه

شريف مدكور: "بدأت الكيماوي.. وكنت حاسس أني هيجيلي سرطان"

شريف مدكور لـ"المواجهة": مرضي رسالة من الله.. وصورت 30 حلقة في 3 أيام

شريف مدكور: أجريت عملية استئصال السرطان في مستشفى حكومي لسبيين (فيديو)

ننشر أول صورة لشريف مدكور لحظة خضوعه لجلسة كيماوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

09:15 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status