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تعرف علي قائمة هدافي الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة السادسة عشر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز يتعادل مثير بين نادي إشبيلية أمام نظيره فريق أوساسونا بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب أل سادار الدولي بمدينة أوساسونا.


وشهدت منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز إثارة كبيرة حيث حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بينما حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره بملعب كامب نو الدولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره نادي ريال مايوركا.


وبهذه النتائج يتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري ومعه في الصدارة نادي ريال مدريد من أصل 15 مباراة أيضا بعد تأجيل كلاسيكو الأرض بين الفريقين ليوم 18 ديسمبر بينما يحتل نادي إشبيلية المركز الثالث بعد التعادل المخيب مع نظيره نادي أوساسونا.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة عشر والتي جاءت كالتالي:


1- "ليونيل ميسي" مهاجم نادي برشلونة: 12 هدف .

2- "كريم بنزيما" مهاجم نادي ريال مدريد: 11 هدف .

3- "جيرارد مورينو" مهاجم نادي فياريال: 8 أهداف .

4- "لويس سواريز" مهاجم نادي برشلونة: 8 أهداف .

5- "لورين مورون" مهاجم نادي ريال بيتيس: 8 أهداف .

6- "لوكاس بيريز" مهاجم نادي ألافيس: 8 أهداف .

7- "انجيل رودريجز" مهاجم نادي خيتافي: 7 أهداف .

8- "ويليان خوسي" مهاجم نادي ريال سوسييداد: 7 أهداف .

9- "ماكسيمليانو جوميز" مهاجم نادي فالنسيا: 6 أهداف .

10- "روجر مارتي" مهاجم نادي ليفانتي: 6 أهداف .

11_ سانتي كازرلا صانع ألعاب نادي فياريال 5 أهداف.

12_ إيكامبي مهاجم نادي فياريال 5 أهداف.

13_ الفارو موراتا مهاجم نادي أتليتكو مدريد 5 أهداف.

14_ لوكاس أوكامبوس مهاجم نادي إشبيليه 5 أهداف.

15_ جايمي ماتا مهاجم نادي خيتافي 5 أهداف.

16_ مونياين مهاجم نادي اتليتك بيلباو 5 أهداف.
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ميسي جدول هدافي الدوري الاسباني بنزيما الدوري الاسباني

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