عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

يقترب النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق الموسم القادم.







الأهلي يستهدف ضم بليسينج إليكى



ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع النيجيري بليسينج إليكى مهاجم نادي لوزيرين السويسري خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





سبب رغبة الأهلي في ضم بليسينج إليكى



ويرغب النادي الأهلي في تدعيم مركز الهجوم في الفريق بضم بليسينج إليكى ف انتقالات الشتاء القادم بسبب ضعف مستوى المهاجمين المتواجدين في الفريق حاليا.





أولى خطوات الأهلي لضم بليسينج إليكى



وبدأ الأهلي بالفعل في التحرك لضم بليسينج إليكى في يناير القادم حيث بدأ مسئولو النادي في محادثات مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة إمكانية ضمه.





قيمة تعاقد الأهلي مع بليسينج إليكى



ولن يوافق نادي لوزيرين على التخلي عن بليسينج إليكى في يناير القادم بملغ أقل من 3 مليون دولار ولكن يحاول مسئولو النادي الأهلي في تخفيض هذا المبلغ الفترة القادمة لضم اللاعب.