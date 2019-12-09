عاجل شاهد.. أول ظهور لطارق العريان بمفرده بعد انفصاله عن أصالة (صورة)









ويعد ذلك أول ظهور لطارق العريان، وذلك بدون النجمة السورية أصالة بعد تأكيدات خبر انفصالهما، الذي أثار السوشيال ميديا، فيما لم يؤكد أحد الطرفين حتى الآن وقوع الانفصال.



وحضر الحفل بجانب طارق العريان دينا الشربيني، يسرا، عمرو يوسف، تامر حبيب، الهضبة عمرو دياب، عمرو منسي، خالد سليم، وغيرهم من النجوم.



رغم أن المخرج طارق العريان وأصالة لم يتأكدون خبر أنفصالهم إلى أن هناك بعض التصرفات أكدت بأن الطلاق تم، حيث انهارت أصالة من البكاء في حفلها الأخير بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد تقديمها أغنية "ذك الغبي" والتي تتحدث عن الخيانة.



كما قال الإعلامي تامر أمين، بأن الانفصال قد وقع بين أصالة وطارق العريان، من خلال برنامجه.









ظهر المخرج طارق العريان، في حفل أقيم مساء أمس جمع عدد كبير من النجوم للاحتفال بعودة النجمة نيللي كريم، من الخارج للعلاج.