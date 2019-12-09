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ميلان يفوز على بولونيا بصعوبة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:26 ص
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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 فاز ميلان على بولونيا 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم

وسجل أهداف ميلان كريستوف بيونتيك في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وثيو هيرنانديز في الدقيقة 32 وجياكومو بونافنتورا في الدقيقة 46، فيما سجل هدف بولونيا ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، ونيكولا سانسوني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.
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