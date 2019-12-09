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أمطار وشبورة.. بيان هام من الأرصاد عن طقس الاثنين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
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بوابة الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان بحالة الطقس اليوم الاثنين، وتوقعت أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بارد ليلا.

كما توقعت أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أما عن حركة البحرين، فهى معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر، والرياح اتجاهها شمالي غربي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات على مستوى الجمهورىة:
القاهرة: 15 22
الأسكندرية: 14 21
شرم الشيخ: 18 23
الغردقة: 15 22
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