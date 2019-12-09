مستر هاتريك لا ينتهي ابداً

برشلونة يضرب مايوركا بخماسية في الدوري الإسباني

واستطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي مايوركا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ميسي يساهم في فوز خماسية برشلونة

وقد ساهم ليونيل ميسي كالعادة في فوز برشلونة أمس على مايوركا حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" من أهداف فريقه الخمسة.





ميسي وقصة عشق مع الهاتريك

ويواصل ليو ميسي قصة عشقه المستمرة مع الهاتريك فبعد هاتريك الأمس وصل الأرجنتيني إلى 35 هاتريك حتى الآن في الدوري الإسباني.









يأتي من بعيد ليقلب الطاولة على الجميع

ولكن كعادة ميسي فأنه قد فاجئ الجميع فقد كان مصابا في بداية الموسم الحالي ولم يشارك مع برشلونة في البداية وشارك حتى الآن في 9 مباريات فقط في الدوري الإسباني الممتاز من أصل 16 لقاء ليخطف بهم صدارة هدافي الدوري برصيد 12 هدف.





بل وحافظ ميسي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لنادي برشلونة رغم ظهور الفريق بشكل سئ في بعض المباريات ولكن كالعادة تكون كلمة السر دائما عند الأرجنتيني.





واحتفل ميسي منذ يومين بفوزه بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019 للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر لاعب فوزا بها في تاريخ كرة القدم.





خطف رقم قياسي تاريخي من بيليه

ويقترب ليونيل ميسي من خطف رقم قياسي جديد من أسطورة البرازيل السابق بيليه لاذي شارك في 757 مباراة وسجل خلالهم 643 هدف خلال مسيرته الكروية.





فيما شارك ميسي حتى الآن في 701 مباراة وسجل خلالهم 615 هدف خلال مسيرته الكروية وبهذا يكون بحاجة إلى 28 هدف ليحطم رقم بيليه الصامد لقرن كامل ويصبح أكثر من سجل أهداف لفريق واحد في التاريخ.





فهل سيحطم ميسي رقم بيليله بالفعل ويستمر في قصة عشقه مع الهاتريك ونراه يحصد كرة ذهبية جديدة على الرغم من وصوله إلى عمر 32 عام أم سيكون للجسد رأي أخر؟.





مشاركات ميسي مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 15 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 14 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.