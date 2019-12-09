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فاروق الباز: السيسي وضع مصر على الطريق الصحيح

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:45 ص
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فاروق الباز
فاروق الباز
داليا الحسين
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قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن مصر تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات التي عاشتها فترات طويلة حتى قبل عام 2011، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة يسيران في تجاه تنمية مصر، معقًبا: "لابد أن يرتفع مستوى المصريين لنستحق أن نكون مصريين.. مصر بلد كبيرة أوي ولها مكانة كبيرة في العالم كله".

وأوضح "الباز"، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الأحد أن مصر دولة راقية في كافة المجالات سواء العلمي أو التكنولوجي أو الموسيقي أو الدين أو الزراعة، لافتًا إلى أن إنجازات المصريين القدماء تدل على أن مصر يوجد بها عقول نابغة في كل شيء.

وتابع: "العالم في تطور دائم ولابد من مواكب التطور العلمي والفكري والثقافي والفني في العالم"، مؤكدا على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء.

ولفت العالم المصري إلى أنه لم يشعر أبدا أنه غادر مصر رغم سفره للخارج وحصوله على الجنسية الأمريكية، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي يبذل مجهودا كبيرا في مشروعات التنمية.
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فاروق الباز توك شو السيسي

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