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الحزب الاشتراكي في فنلندا يختار "مارين" أصغر رئيسة للوزراء

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:43 م
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سانا مارين
سانا مارين
وكالات
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أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، الذي يقود حكومة ائتلافية، اليوم الأحد، اختيار وزيرة النقل سانا مارين لتصبح أصغر رئيس حكومة إلى الآن، بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي ريني.

واستقال ريني منذ أيام بعد أن قال حزب الوسط، أحد أحزاب الائتلاف الخمسة، إنه فقد الثقة به، بسبب إدارته إضراب العاملين في البريد.

وقالت مارين (34 عاما) للصحفيين بعد فوزها بفارق ضئيل في الأصوات على قادة الحزب الآخرين "لدينا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة".

وأضافت: "لدينا برنامج مشترك للحكومة يوحد الائتلاف".

ووافق الائتلاف الذي تكّون قبل 6 أشهر على الاستمرار بالبرنامج نفسه، بعد أن أعلن ريني تنحيه استجابة لطلب حزب الوسط.

وتغيير القيادة في هذا الوقت محرج لفنلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى نهاية العام، وتلعب دورا رئيسيا في جهود وضع ميزانية التكتل.

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وزيرة النقل سانا مارين فنلندا رئيسة الوزراء انتخاب الحزب الحاكم أصغر

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