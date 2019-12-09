أصالة تهنئ منتخب البحرين بعد تتويجه ببطولة كأس الخليج





وأضافت: "تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار. رُغمَ أنّ الفريقُ الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى، مبروك الفرح مبروك الانتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح".





وتابع: "شكرًا فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل مالديه، شكرًا لكم فردًا فردًا.. وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً".



حصلت الصورة على ألآف الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"أنتي ليش تغيري أنتماءك" ، وكتب معجب آخر:"أحلا واحدة تبارك" ،وعلق آخر:"أصالة أنتي إنسانة طيبة" .



حققت أغنية "بنت أكابر" لأصالة نجاحاً كبيراً، حيث تخطت ال 45 مليون مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية:"عمال يعادي ويتكابر، ويسوق في عنده ومش صابر، وانا من عيله وبنت أكابر، وفي وسط ناسي ياناس أيه، سبحان مازان حسنه ورسمه، ده الناس بيتغنوا بإسمه، ورد وطرح قبل مواسمه، من غير لا زرع ولا سقايه" .





نشرت الفنانة أصالة نصري، صورة "كرة" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، تهنئة منها بفوز منتخب البحرين بكأس بطولة البحرين.وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين.. وكلّ التّهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البحرين المفدّى وكلّ التّقدير لسموّ الشيخ ناصر بنّ حمد آل خليفه، وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب".