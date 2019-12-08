بيراميدز يمطر شباك نواذيبو الموريتاني بسداسية في الكونفدرالية

حقق نادي بيراميدز فوز كبير على نظيره نواذيبو الموريتاني بستة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بيمهم في اطار منافسات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية.





و فى الدقيقة 10 من ضربة ثابتة، سجل محمد فاروق هدف التقدم لبيراميدز قبل أن يضيف إيريك تراوري الهدف الثانى فى الدقيقة 33 من ضربة رأس متقنة.د53.





ونجح الغاني جون أنطوي في تسجيل الهدف الثالث لبيراميدز بعد جملة جماعية رائعة في الدقيقة “52”.





وعاد محمد فاروق ليضيف الهدف الثاني له والرابع والرابع لبيراميدز بالدقيقة “55” قبل أن يضيف المدافع ويلفرد كانون الخامس بالدقيقة “75”





وجاء الهدف السادس من توقيع ايريك تراوري بالدقيقة “84” وهو الثاني له اليوم، يحسم بيراميدز اللقاء بسداسية نظيفة.





ورفع بيراميدز رصيده لـ6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق النقاط عن المصري البورسعيدي الذي فاز اليوم على رينجرز 4-2، بينما نواذيبو ورينجرز في المركز الرابع والثالث دون نقاط.