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خبير: مبادرة الـ 100 مليار جنيه تعطي قبلة الحياة للمصانع المتعثرة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:46 م
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الدكتور عبدالمنعم السيد
الدكتور عبدالمنعم السيد
أمنية فوزي
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية تُعطي قبلة الحياة للمصانع والمشروعات الجديدة أو التي ترغب في التوسع، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كثيرة لديها خطة للتوسع لكنها تُعاني من نقص السيولة.

وأضاف "السيد"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الهدف من هذه المبادرة هو التيسير على الصناع داخل مصر بتوفير مبالغ مالية بفائدة متناقصة ومنخفضة حتى يقوم صاحب هذا المشروع بتوفير أموال لشراء أدوات ومعدات من الخارج، لافتا إلى أنه كلما زادت هذه المشروعات في خطة التوسع سيساهم ذلك في تقليل نسبة البطالة، وتوفير منتجات بسعر مناسب وبجودة عالية في السوق المصري.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن هذه المبادرة سيستفيد منها 96 ألف مصنع قائم يريد توسيع نشاطاته وافتتاح مصانع جديدة والتي ستُفيد المناطق الصناعية التي تسعى الدولة في إنشائها.
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الكلمات المفتاحية

مبادرة البنك المركزي تمويل الصناعة المصانع المتعثرة

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