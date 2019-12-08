خبير اقتصادي: القطاع الصناعي يسهم بـ18% من حجم الناتج القومي الإجمالي



قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قطاع الصناعة في الدولة التي ترغب في التقدم والنمو يعتمد على ساقين، وهما القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي في مصر يُسهم بحوالي 18% من حجم الناتج القومي الإجمالي.



وأضاف "السيد"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه لكي تُحقق مصر نهضة صناعية حقيقية يجب أن تكون مساهمة هذا القطاع تصل من 25 إلى 35% من إجمالي الناتج القومي، مشيرا إلى أن نسبة المساهمة في عام 2011 كانت لا تتعدى 11% لكنها زادت بنسبة 7% خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا.



وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الحقيقية لأي دولة ترغب في أن يكون لديها مدعلات نمو مرتفعة وتحقيق استقرار اقتصادي عالي.