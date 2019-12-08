تفاصيل زيارة مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا لدير الأنبا شنودة

زار أسقف الكنيسة الروسية ببلجيكا Bishop Simon يرافقه اثنين من كهنته وزوجاتهم دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبانه.



تأتي زيارة Bishop Simon للدير ضمن جولة بأديرة الصعيد، وقام الوفد الروسي بجولة بالدير الأثري وتعرفوا على تاريخه وتاريخ حياة القديس الأنبا شنوده والقوانين التي وضعها للحياة الرهبانية.



كانت الكنيسة القبطية قد أعلنت تدشين نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صباح اليوم كنيسة جديدة باسم القديس مار بولس الرسول بقرية دفش.



كما تم تدشين المعمودية والايقونات كما يوجد بالكنيسة - التي أقيمت على مساحة ١٣٠٠ متر - مبنى خدمات على نفس المساحة به فصول تربية كنيسة، حضانة، نادي اجتماعي وقاعة عزاء،ويوجد بقرية دفش كنيستان أخريان، هما كنيسة السيدة العذراء وكنيسة الشهيد مارجرجس.