Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل زيارة مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا لدير الأنبا شنودة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:26 م
Advertisements
الزيارة
الزيارة
ماريان ناجى
Advertisements
زار أسقف الكنيسة الروسية ببلجيكا Bishop Simon يرافقه اثنين من كهنته وزوجاتهم دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبانه.

تأتي زيارة Bishop Simon للدير ضمن جولة بأديرة الصعيد، وقام الوفد الروسي بجولة بالدير الأثري وتعرفوا على تاريخه وتاريخ حياة القديس الأنبا شنوده والقوانين التي وضعها للحياة الرهبانية.

كانت الكنيسة القبطية قد أعلنت تدشين نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صباح اليوم كنيسة جديدة باسم القديس مار بولس الرسول بقرية دفش.

كما تم تدشين المعمودية والايقونات كما يوجد بالكنيسة - التي أقيمت على مساحة ١٣٠٠ متر - مبنى خدمات على نفس المساحة به فصول تربية كنيسة، حضانة، نادي اجتماعي وقاعة عزاء،ويوجد بقرية دفش كنيستان أخريان، هما كنيسة السيدة العذراء وكنيسة الشهيد مارجرجس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دير الكنيسة القبطية الكنيسة الروسية ببلجيكا الدير الأثري الأنبا شنودة

أخبار تهمك

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر مجانًا اليوم Livepool vs Salzburg Match

الآن

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ أقل من ساعتين

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

الآن

أخبار برشلونة اليوم.. صفقة تبادلية تاريخية مع عملاق الكالتشيو وفالفيردي في ورطة وانتقام جريزمان من الريدز

منذ 37 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أسقف أسيوط يقيم قداس عيد الأنبا شنودة بديره بسوهاج

كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج تحتفل برسامة 206 من أبنائها (صور)

سيامة كاهنين وقمص جدد لإيبارشية سوهاج (صور)

تجليس نيافة الأنبا إسحق على كرسي إيبارشية طما (صور)

الأنبا اولوجيوس يحتفل بعيد القديس الأنبا شنودة بديره بسوهاج

ننشر تفاصيل تجليس الأنبا متاؤس أسقفا على ديره بإخميم (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول bein hd

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Salah

06:30 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة hd

09:08 م

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status