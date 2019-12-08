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سيلفي أحمد السعدني مع فتحي عبد الوهاب (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:19 م
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أحمد السعدني
أحمد السعدني
شيماء فوزى
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نشر الفنان أحمد السعدني، صورة سيلفي له بصحبة الفنان فتحي عبد الوهاب، وذلك على على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات" إنستجرام".

وكتب أحمد السعدني أسفل الصورة تعليق قائلا" أنا وملك السيلفي"، حيث أن فتحي عبد الوهاب مشهور بإلتقاطه صور سيلفي غريبة تظهر الملامح بشكل غريب.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة بشكل كوميدى منها تعليقات"أية السيلفي العجيب دة من المنخرة باين النخاع الشوكي"،"السيلفي اخترعوها فقط من أجل فتحي فتحي عبد الوهاب هو الوحيد اللي فاهم السيلفي صح"، "السيلفي دة علمي"، "وربنا اتخضيت".

تعد آخر أعمال الفنان أحمد السعدني مسلسل" شبر مية" الذي يعرض حاليا، وهو مسلسل إجتماعي يتحدث عن مشاكل مجموعة من الأصدقاء فى حياتهم العاطفية والاجتماعية، وردود الأفعال جيد على المسلسل كما كانت جيدة على مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك فيه احمد السعدني.

وشارك فتحي عبد الوهاب في مسلسل "لمس اكتاف" الذي عرض في رمضان الماضي، وكان بطولة الفنان ياسر جلال وتناول مشكلة المخدرات وتدمير الشباب، وكان دور فتحي عبد الوهاب تاجر مخدرات ولقى المسلسل نجاح كبير.
سيلفي أحمد السعدني مع فتحي عبد الوهاب (صور)
سيلفي أحمد السعدني مع فتحي عبد الوهاب (صور)
سيلفي أحمد السعدني مع فتحي عبد الوهاب (صور)
سيلفي أحمد السعدني مع فتحي عبد الوهاب (صور)
سيلفي أحمد السعدني مع فتحي عبد الوهاب (صور)
سيلفي أحمد السعدني مع فتحي عبد الوهاب (صور)
سيلفي أحمد السعدني مع فتحي عبد الوهاب (صور)
سيلفي أحمد السعدني مع فتحي عبد الوهاب (صور)
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الكلمات المفتاحية

فتحي عبدالوهاب السعدني أحمد السعدني

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