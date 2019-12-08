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الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس بالمنيا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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القداس الإلهي
القداس الإلهي
حازم رفعت
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ترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، القداس الإلهي من كنيسة مار جرجس بقرية عزبة هندي – المنيا.

وبدأ صلاة القداس الإلهي برفع بخور باكر، بمشاركة القمص دوماديوس عبد السيد، وكيل المطرانية، ولفيف من مجمع كهنة ايبارشية المنيا.

وتخلل القداس الإلهي بباقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وسط حضور عدد كثيف من أقباط قرية عزبة هندي.

وخلال صلاة الصلح قام نيافة الانبا مكاريوس بطقس رسامة ١٢ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبسلطس، بالإضافة إلى تدشين أواني المذبح للخدمة.

وعقب إنتهاء صلاة القداس الإلهي، قأم نيافته بزياره الي أهالي قرية عزبة هندي، فضلًا عن زيارته للمرضي من أهالي القرية ذاتها.
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الكلمات المفتاحية

ايبارشية المنيا الكنيسة القبطية القداس الالهي الترانيم الانبا مكاريوس

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