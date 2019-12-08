أخبار البورصة المصرية .. "بيراميزا" تتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً اليوم

إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم علي نسبة 24.46% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 68.75%، والعرب على 6.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.23%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 880.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 248.6 مليون جنيه، 163.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 390.3 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالى.