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أخبار البورصة المصرية .. "بيراميزا" تتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً اليوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

رصدت بوابة الفجر جلسة البورصة المصرية ،  حيث أنهت المؤشرات الرئيسية تداولات  اليوم الأحد تراجع جماعي لكافة المؤشرات وخسر رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عن 691.1 مليار جنيه ، 

وننشر أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً  بالبورصة المصرية اليوم االأحد الموافق 8 من ديسمبر 2019


الاسهم الأكثر انخفاضاًسعر السهم بالجنيهنسبة الانخفاض
                                  بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا229.9%
           مطاحن وسط وغرب الدلتا110.77.7%
                            المصرية لتطوير صناعة البناء 2.17.7%
بلتون المالية القابضة3.15.7
المهندس للتأمين105.1%


مؤشرات البورصة المصرية 


هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30"  اليوم الأحد ، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13493 نقطة،  كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند عند مستوى 489 نقطة.



1.9 مليار جنيه إجمالي التداولات البورصة  المصرية اليوم

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 427.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.992 مليار جنيه، عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية بيع وشراء 161 شركة، وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم علي نسبة  24.46% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 68.75%، والعرب على 6.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.23%.
 
ومال صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 880.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 248.6 مليون جنيه، 163.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 390.3 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالى.
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