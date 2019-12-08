"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لتوريد الزيت المحلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، عن مناقصة محدودة رقم 2 للسنة المالية (2019/2020)، لتوريد الزيت الخام المحلي بالجنيه المصري.



