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"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لتوريد الزيت المحلي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:41 م
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توريد الزيت
توريد الزيت
أحمد الشيخ
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، عن مناقصة محدودة رقم 2 للسنة المالية (2019/2020)، لتوريد الزيت الخام المحلي بالجنيه المصري.

وقالت الهيئة أن الحد الأدني 3 ألاف طن زيت صويا، وألفين طن زيت عباد الشمس، بموعد توريد من 20 يناير إلي 5 فبراير المقبلين، وموعد جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء المقبل ١١ ديسمبر  ٢٠١٩.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين مناقصة توريد الزيت الزيت المحلي التموين والتجارة الداخلية

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