بعد فوزه بجائزة أفضل فنان من مهرجان نجم العرب.. محمد عبد الرحمن يوجه رسالة لجمهوره

أعرب الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته بتكريمه أمس، من مهرجان "نجم العرب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر محمد صورة له أثناء تكريمه،وعلق محمد على الصورة قائلاً :"الحمد لله، جائزة أفضل ممثل كوميدي، شكراً جزيلاً لجميع القائمين على مهرجان نجم العرب".



وتابع محمد قائلاً: "وشكراً ليكم يا أحلى جمهور في الدنيا على دعمكم وثقتكم المستمرة، وإن شاء الله استمر في تقديم أعمال تعجبكم ".





مُشاركة محمد عبد الرحمن في فيلم "لص بغداد"



والجدير بالذكر أنَّ محمد عبد الرحمن ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد" لص بغداد"، والفيلم من المُنتظر عرضه في يناير القادم، والفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة سينرجي.

