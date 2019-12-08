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yalla shoot| مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:32 م
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مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي ميلان وبولونيا ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولي 2020، نلتقي اليوم مع مواجهة ختامية لهذه الجولة من السيريا بلقاء هام وقوي، حيث تقام المباراة اليوم على استاد ريناتو دالارا بين فريقي ميلان وبولونيا ، يحتل ميلان المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة من فوز في خمسة لقاءات وتعادل أثنان ، وتلقي سبعة مباريات هزيمة ، بينما نادى بولونيا الذي يحتل المركز الثاني عشر ويفرق ميلان عنه بنقطة واحدة يسعي في تحقيق الفوز من أجل رفع رصيده وتحسين مركزه بالدوري ، واستطاع نادى ميلان في اللقاء الماضي تحقيق الفوز بهدف دون رد على فريق بارما.

تنطلق المواجهة بين فريقي ميلان وبولونيا في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 4 بتعليق المعلق علي محمد علي..


يعود فريق اي سي ميلان لمواصلة مبارياته في الكالتشيو حيث نتابع معا مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر حيث يحتضن ملعب ريناتو دال آرا مباراة جديدة في الدوري الإيطالي عندما يحل الروسونيري ضيفا صعب المنال على نظيره بولونيا في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر الا الربع منتصف الليل بتوقيت أبوظبي اليوم الأحد الموافق 8-12-2019 في المباراة التي تقام بينهما في الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

الروسونيري يخوض مباراته الليلة ضد بولونيا بعدما تفوق على بارما بهدف نظيف في الجولة الماضية ويحتل الفريق حاليا المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة مشاهدة مباراة ميلان اليوم ويعمل ستيفانو بيولي مدرب الميلان على تحقيق الفوز في موقعة الليلة والتقدم في الترتيب حيث يرغب المدرب في الاعتماد على لاعبيه المميزين وفي مقدمتهم سوسو وبياناتك وإسماعيل بن ناصر وتيتو هيرنانديز ولن تكون مباراة ميلان ضد بولونيا سهلة لأي من الفريقين الليلة.

فريق بولونيا صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه والخروج بالنقاط الثلاث ويتواجد فريق بولونيا حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة مشاهدة مباراة بولونيا اليوم حيث لعب الفريق 14 مباراة فاز في 4 وتعادل في مثلها وخسر 6 لقاءات ويعتمد فريق بولونيا على قدرات كل من ماتيا ديسترو ورودريغو بالاسيو و تاكيهيرو توماسو ودانيلو لارانجييرا و بليريم جمايلي لتحقيق فوز غالي وثمين اليوم الأحد في الكالتشيو الإيطالي.

ونواصل عبر موقعنا تقديم خدمة مميزة بتوفير المعلومات الكاملة عن موعد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة حيث يدير مباراة ميلان ضد بولونيا اليوم الحكم الإيطالي دانيل شيفي وتقوم قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 4 بنقل المباراة في بث حي ومباشر بينما يتولى مهمة التعليق على مواجهة الليلة المعلق المصري علي محمد علي وهو من المعلقين الكبار في المنطقة العربية ويتسم أدائه بالتميز والحيادية بشكل كبير .

مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
يواجه  الفريق الأول لكرة القدم بولونيا نظيره  ميلان، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري  الإيطالي الممتاز 2019 /2020 .


 

مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
تنطلق مباراة  بولونيا ضد ميلان في تمام الساعة  العاشرة الإربع  مساء اليوم الأحد  بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " "ريناتو دال أرا" ، في مدينة ( بولونيا – إيطاليا )


 

مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
بث مباشر مباراة بولونيا ضد ميلان في بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولي ، تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة" ، معلقاً علي المباراة " علي محمد علي ". BEIN SPORTS HD 4 "

مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
يدخل فريق ميلان المباراة  في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولي  في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل  بولونيا المركز الثاني  عشر برصيد 16 نقطة .


 

مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
و في أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح ميلان في التغلب علي نظيره بولونيا  أنتهت المباراة بنتيجة 1-2 ، وأحرز الهدف الاول في المباراة لصالح ميلان اللاعب " خيسوس فيرنانديز سوسو " في الدقيقة 37 ، ثم أحرز الهدف الثاني اللاعب " فابيو بوريني " في الدقيقة 67 ، وأحرز الهدف لصالح بولونيا اللاعب " مانيا ديسترو " في الدقيقة 72 من عمر وزمن المباراة علي ملعب " سان سيرو (جوزيبي مياتزا) ، و ذلك في يوم 6 من شهر مايو في هذا العام الجاري ، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والثالثين في بطولةالدوري الإيطالي الدرجة الاولي في الموسم الماضي

 مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
لعب ميلان حتي الأن 14 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 5 لقاءات  له وتعادل في اثنين و خسر في سبعة  ليحتل المركز الحادي عشروصيفاً لنظيره تورينو الذي يحتل المركز العاشر متعادلين في النقاط بفارق الاهداف .

بينما لعب بولونيا 14 مباراة ايضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في اربعه خسر في ست  لقاءت له ، ويأتي في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة فقط .

 مشاهدة مباراة بولونيا و ميلان بث مباشر اليوم  الاحد 8-12-2019 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز  2019/2019
 
يسعي كل من الفريقين في تحقيق الفوز لنفس السبب وهو الهروب من منطقة الهبوط والدخول في المنطقة الدافئة وتعويض النقاط التي فقدوها في الجولات السابقة وتحسين مراكزهم في ترتيب جدول الدوري الإيطالي الممتاز  .

 



 


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