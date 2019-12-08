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أستون فيلا ضد ليستر سيتي | ملخص وأهداف مباراة Aston Villa vs Leicester City اليوم في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:21 م
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أستون فيلا ضد ليستر سيتي
أستون فيلا ضد ليستر سيتي
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أستون فيلا ضد ليستر سيتي | ملخص وأهداف مباراة Aston Villa vs Leicester City اليوم 

تغلب فريق ليستر سيتي على مضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد بمشاركة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، ملعب "فيلا بارك"، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.

ملخص مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي / Aston Villa vs Leicester City اليوم

وسجل جيمى فاردي الهدف الأول للثعالب في الدقيقة 20 بعد تمريرة طولية لينفرد بالمرمى ويضعها زاحفة أرضية على يمين الحارس، وأضاف كيليتشى إيهاناتشو الهدف الثاني في شباك الفيلانز بالدقيقة 41، وقلص جاك جريليش الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع ليسددها على يمين الحارس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/2 للثعالب.

وفي الشوط الثاني، أحرز جوني إيفانز الهدف الثالث لليستر سيتي في الدقيقة 49 برأسية قوية من مسافة بعيدة، وعاد جيمي فاردي من جديد لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75 بعد مجهود فردي رائع تبعه بتسديدة قوية سكنت شباك توم هيتون، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/4 لليستر سيتي.

وحقق فريق ليستر سيتي رقما قياسيًا جديدًا فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال تحقيقه 8 انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخه. 

بهذه النتيجة، رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 38 محتلًا المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر برصيد 46 نقطة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الثامن عشر. 

تشكيل مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-

وبدأ أستون فيلا مباراته أمام ليستر سيتي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: أحمد المحمدي - مات تارجيت - تايرون مينجر- إزري كونسا.

خط الوسط: مارفيلس ناكامبا - جاك جريليش - جون ماكجين - دوجلاس لويز - أنور الغازي.

خط الهجوم: ويسلي مورايس.

وبدأ ليستر سيتي مباراته أمام أستون فيلا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: بن تشيلويل - كاجلار سويونكو - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا.

خط الوسط: ويلفريد نديدي - كيليتشي إيهيناتشو - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - دينيس برايت.

خط الهجوم: جيمي فاردي.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-

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