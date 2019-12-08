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محمد سامي أفضل مخرج في "نجم العرب "

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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محمد سامي
محمد سامي
الفجر الفني
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حصل المخرج  محمد سامي علي جائزة أفضل مخرج في الوطن  العربي، عن  مسلسل "ولد الغلابة" ،وذلك خلال مهرجان نجم العرب.

وحقق مسلسل "ولد الغلابة" نجاحا كبيرا بعدما استطاع العمل تصدر نسب المشاهدة خلال موسم رمضان، وتحقيق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، فضلا عن حصوله على جائزة أفضل مسلسل في أكثر من استفتاء بعد  رمضان الماضي.
 
مسلسل "ولد الغلابة" تم عرضه في شهر رمضان الماضي على شاشة mbc مصر، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كلا من  مي عمر، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، هاجر عفيفي، ريم سامي، طاهرة،أشرف مصيلحي ....
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الكلمات المفتاحية

ولد الغلابة محمد سامي

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