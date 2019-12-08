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الأرصاد: الشتاء لم يبدأ جغرافيًا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء لم يبدأ جغرافيًا، ولكن هناك برودة في حالة الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة، ناصحًا المواطنين ارتداء ملابس شتوية لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن المواطن لن يشعر بحرارة الطقس حال ارتدائه ملابس شتوية طوال اليوم، لن درجة الحرارة العظمى لن تزيد عن 25 درجة، منوهًا بأن درجة الحرارة التي نشعر بها تختلف عن درجة الحرارة بالترمومتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات على مستوى الجمهورىة:
القاهرة: 15 22
الأسكندرية: 14 21
شرم الشيخ: 18 23
الغردقة: 15 22
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مصر طقس درجات الحرارة اﻻرصاد اخبار

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