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دوللي شاهين تعود للسينما من جديد بفيلم "عيد جواز"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تعاقدت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "عيد جواز"، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة تجمعها مع فريق العمل وهو يحتفل بتعاقد الفنانة اللبنانية على بطولة فيلم "عيد جواز".

"عيد جواز" يقع فى إطار رومانسي، ومن بطولة كلا من "دوللي شاهين، إيهاب فهمي، حسام فارس، أميرة نايف، محمد سليمان"، ومن إنتاج أيمن زكي، وتأليف أسامة فهمي، وإخراج أحمد فهمي عبد الظاهر.
ويشار إلى أن دوللي شاهين تجري جلسات عمل مكثفة مع كلا من مخرج العمل ومنتجه لتحديد الملامح المبدئية للفيلم.


ويذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، أغنية "الحاجة دعيالك"، وهي من كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس

دوللي شاهين

_اقتحمت عالم التمثيل، بعد أن اكتشفها المخرج خالد يوسف، وقدمها للجمهور في الفيلم المصري ويجا، الذي كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية في عالم التمثيل، حيث عرفها الجمهور المصري من خلال تقديمها ذلك الدور، ثم بعد ذلك قدمت العديد من الأعمال الفنية وانطلقت فى مجال الفن.
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دوللي شاهين

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