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الباز: رقمنة الدولة تحاصر الفساد وتسهل الحياة على المواطنين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:16 م
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الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
أمنية فوزي
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أوضح الإعلامي محمد الباز، أن رقمنة الدولة تساعد في حصار الفساد، معلقًا: "مش هيكون فيه فلوس تحت البلاطة"، مضيفًا أن رقمنة الدولة تساعد في تيسير الحياة على المواطنين.

ووجه "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئولين، قائلًا: "هناك عقبات على الأرض في الاستثمار بسبب البيروقراطية المصرية التي لا تزال موجودة"، معلقًا: "ولو عايزين أجيبلكم الناس بالأسماء هجيبلكم".

وناشد المسئولين بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لافتًا إلى أن البنية الأساسية التي تقام الآن تشجع على الاستثمار، متابعًا: "ويبدو إننا محتاجين بنية أساسية جديدة في عقول الجهاز الإداري للدولة ممن يقوموا بتعقيد الإجراءات"، مؤكدًا أن الدول لن تبنى بالطرق الجديدة فقط، بل تبنى بالعقول الجديدة أيضًا، الرئيس السيسي يعمل وينجز من أجل البنية الأساسية.
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الكلمات المفتاحية

رقمنة الدولة المواطنين الفساد الإعلامي محمد الباز

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