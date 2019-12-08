أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 8/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || النقابات العراقية تدعو إلى تظاهرات حاشدة بعد غد

دعت النقابات العراقية، مساء اليوم الأحد، إلى تظاهرات حاشدة بعد غد، وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة البلاد.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يحذر كوريا الشمالية

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية من أنها قد تخسر كل شيء بسبب "أعمالها العدوانية".

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

