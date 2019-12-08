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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 8/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || النقابات العراقية تدعو إلى تظاهرات حاشدة بعد غد
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
دعت النقابات العراقية، مساء اليوم الأحد، إلى تظاهرات حاشدة بعد غد، وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة البلاد.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يحذر كوريا الشمالية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية من أنها قد تخسر كل شيء بسبب "أعمالها العدوانية".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
نفذت الطائرات الإسرائيلية هجمات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد ساعات من إطلاق ثلاثة صواريخ من الجيب الفلسطيني باتجاه جنوب إسرائيل.

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