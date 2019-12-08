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نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات البناء، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون في هذا الملف وسيتم محاسبة المقصرين فورا، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تمثل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين كما أنها تشكل ضغط كبير على شبكات المرافق بالمحافظة.

هذا وشارك أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية في شن حملة مكبرة، لإزالة الأدوار المحالفة بأحد العقارات المخالفة بحي الجمرك، حيث تم تنفيد قرار الإزالة رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠١٩، للعقار الكائن ب ٥ ٣ حارة ٣٨ مسجد تلبانة بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك، والعقار مكون من ١١ دور، دور ميزانين و٩ أدوار سكنية، وجاري إزالة جميع الأدوار المخالفة للترخيص.

جاء ذلك بحضور نجوى أمين رئيس حس الجمرك، وجميع الجهات المعنية.
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)
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