3 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة باالقسم الثاني



تنطلق في الثانية النصف من عصر الإثنين مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للقسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة بإقامة 3 مباريات.



وتقام يوم الأربعاء مبارتي الترسانة مع بتروجت، النجوم مع جمهورية شبين

وتختتم الجولة يوم الخميس بلقاء المريخ مع النصر.



مباريات الإثنين 9 ديسمير



- كوكاكولا مع سيراميكا



يستضيف فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان .





يدخل فريق كوكاكولا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 9 نقاط من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلها وتلقى الهزيمة في مثلها سجل 7 أهداف عن طريق كريم صلاح حلاوه هاتريك في مباراة المريخ وهدفين لاكرم عبد ربه وهدف لكل من محمد ناجي جدو وأحمد بندق وسكنت شباكه 10 أهداف.





ويتصدر فريق سيراميكا القمة برصيد16 نقطة بالفوز في 5 مباريات وتعادل وحيد ولم يلتقي الهزيمة في أى مباراةسجل لاعبيه 12 هدف عن طريق شادى حسين 4 أهداف وهدفين لكل من عبد الله سمير بيكا وأحمد غنيم ومحمد جمال وهدف واحد لكل من محمد سانيه وإسلام حازم.



وشهدت الجولة الماضية فوز سيراميكا على الترسانة بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريق الداخلية مع فريق كوكاكولا بهدفين لكل منهما.



- منتخب السويس مع الداخلية



يلعب فريق منتخب السويس بقيادة تامر مصطفى بعد استقالة محمد صلاح الذي انتقل الى تدريب نادي الترسانة في مواجهه صعبة مع فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا.



ويحتل فريق منتخب السويس المركز الثالث برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مباريات وتعادل وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبيه 5 أهداف عن طريق على حسين هدفين وهدف لكل من أحمد فتحي وخالد لطفي وحسن الشاذلى وسكنت شباكه 4 أهداف.



ويدخل فريق الداخلية اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 8 نقاط بالفوز في مباراتين وتعادل في مثلها وتلقى الهزيمة في مثلها سجل من الأهداف 7 أهداف عن طريق إسماعيل بامبا وأحمد عبد الفتاح هدفين لكل منهما وهدف لكل من مصطفى إبراهيم وسمير فكرى ومصطفى عز.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة منتخب السويس من جمهورية شبين بهدفين نظيفين ، وتعادل الداخلية مع كوكاكولا بهدفين لكل منهما.



- القناة مع الزرقا



ويلتقي فريق القناة بقيادة حمزه الجمل مع فريق الزرقا بقيادة عطيه صابر

يدخل فريق القناة اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة سجل لاعبيه 3 أهداف عن طريق شريف أشرف هدفين وأحمد مصطفى لالا هدف، وسكنت شباكه 3 أهداف أيضاً.



ويحتل الزرقا المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من تعادلين والهزيمة في 4 مباريات سجل 4 أهداف عن طريق يوسف حسن ونور العشرى وباسم عادل وأحمد سمير موسى، وسكنت شباكه 9 أهداف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

4- النجوم 9 نقاط

5- النصر 9 نقاط

6- القناة 9 نقاط

7- الداخلية 8 نقاط

8- بتروجت 8 نقاط

9- كوكاكولا 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين



