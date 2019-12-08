Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة باالقسم الثاني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements

تنطلق في الثانية النصف من عصر الإثنين مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للقسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة بإقامة 3 مباريات.

وتقام يوم الأربعاء مبارتي الترسانة مع بتروجت، النجوم مع جمهورية شبين
وتختتم الجولة يوم الخميس بلقاء المريخ مع النصر.

مباريات الإثنين 9 ديسمير

- كوكاكولا مع سيراميكا

يستضيف فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان .


يدخل فريق كوكاكولا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 9 نقاط من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلها وتلقى الهزيمة في مثلها سجل 7 أهداف عن طريق كريم صلاح حلاوه هاتريك في مباراة المريخ وهدفين لاكرم عبد ربه وهدف لكل من محمد ناجي جدو وأحمد بندق وسكنت شباكه 10 أهداف.


ويتصدر فريق سيراميكا القمة برصيد16 نقطة بالفوز في 5 مباريات وتعادل وحيد ولم يلتقي الهزيمة في أى مباراةسجل لاعبيه 12 هدف عن طريق شادى حسين 4 أهداف وهدفين لكل من عبد الله سمير بيكا وأحمد غنيم ومحمد جمال وهدف واحد لكل من محمد سانيه وإسلام حازم.

وشهدت الجولة الماضية فوز سيراميكا على الترسانة بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريق الداخلية مع فريق كوكاكولا بهدفين لكل منهما.

- منتخب السويس مع الداخلية

يلعب فريق منتخب السويس بقيادة تامر مصطفى بعد استقالة محمد صلاح الذي انتقل الى تدريب نادي الترسانة في مواجهه صعبة مع فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا.

ويحتل فريق منتخب السويس المركز الثالث برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مباريات وتعادل وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبيه 5 أهداف عن طريق على حسين هدفين وهدف لكل من أحمد فتحي وخالد لطفي وحسن الشاذلى وسكنت شباكه 4 أهداف.

ويدخل فريق الداخلية اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 8 نقاط بالفوز في مباراتين وتعادل في مثلها وتلقى الهزيمة في مثلها سجل من الأهداف 7 أهداف عن طريق إسماعيل بامبا وأحمد عبد الفتاح هدفين لكل منهما وهدف لكل من مصطفى إبراهيم وسمير فكرى ومصطفى عز.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة منتخب السويس من جمهورية شبين بهدفين نظيفين ، وتعادل الداخلية مع كوكاكولا بهدفين لكل منهما.

- القناة مع الزرقا

ويلتقي فريق القناة بقيادة حمزه الجمل مع فريق الزرقا بقيادة عطيه صابر
يدخل فريق القناة اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة سجل لاعبيه 3 أهداف عن طريق شريف أشرف هدفين وأحمد مصطفى لالا هدف، وسكنت شباكه 3 أهداف أيضاً.

ويحتل الزرقا المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من تعادلين والهزيمة في 4 مباريات سجل 4 أهداف عن طريق يوسف حسن ونور العشرى وباسم عادل وأحمد سمير موسى، وسكنت شباكه 9 أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 16 نقطة
2- جمهورية شبين 11 نقطة
3- منتخب السويس 10 نقاط
4- النجوم 9 نقاط
5- النصر 9 نقاط
6- القناة 9 نقاط
7- الداخلية 8 نقاط
8- بتروجت 8 نقاط
9- كوكاكولا 8 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الزرقا نقطتين
12- الترسانة نقطتين

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ يوم

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ ساعتين و 33 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status