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الجندي: آن الأوان كي نسجد لله شكرًا لوجود نعمة الجيش المصري

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أمنية فوزي
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يجب أن يقوم المشككين في الدولة المصرية بأن يتابعوا النشرات الإخبارية على التلفاز؛ لرؤية ما يحدث في الدول الأخرى؛ ليعلموا قيمة النعمة التي فيها مصر والمصريين.

وأشار "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، إلى أن الجيش المصري جيش الردع والقوة، معلقًا: "آن الأوان أن نسجد لله شكرًا على نعمة الجيش المصري، الذي حاولوا دائمًا التشكيك فيه".

وأضاف أن الدول تعاني الآن، لافتًا إلى أن دولة كانت الثالثة عالميًا في إنتاج البترول أصبحت لا تجد كوخ يحميها من البرد، ولا تجد رغيف الخبز، ولا الأمن والآمان، والشهداء بها أصبحوا يتساقطون بالآلاف، معلقًا: "الاستقرار هو لستر الوحيد اللي ربنا بيكرم بيه العبد، مصر في نعمة عظيمة هيموتوا ويحطموها علينا".

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الكلمات المفتاحية

رغيف الخبز النشرات الإخبارية الشيخ خالد الجندي الجيش المصري الأعلى للشئون الإسلامية

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