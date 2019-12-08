Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ دمياط تستلم ٣ سيارات إطفاء بتكلفة ١١ مليون جنيهًا (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:48 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هند الشيال
Advertisements
شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاحد، استلام وتشغيل ثلاث سيارات متطورة للحماية المدنية بمدينة دمياط الجديدة بقيمة قدرها ١١.٥ مليون جنيهًا، وذلك خلال مشاركتها في الاحتفالية التي نظمها مجلس أمناء وجهاز تعمير المدينة بمناسبة اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة وذوى الهمم.

وأشادت المحافظ بتلك الجهود المبذولة لدعم منظومة الدفاع المدني متوجهة بالشكر لجميع القائمين على تلك الأعمال، كما قامت سيادتها بتسليم وثيقة إهداء إلى اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط تسلمها بالإنابة عنه اللواء محمد حسن نائب مدير الأمن.

حضر الاحتفالية المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والمهندس علاء أبو سمرة رئيس مجلس أمناء المدينة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الأحد، بزيارة المستشفى العسكري بمدينة دمياط الجديدة، حيث كان فى استقبالها عميد دكتور طارق طه مدير المستشفى والعميد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة.

واستمعت المحافظ إلى عرض مفصل عن المستشفى والخدمات التى تقدمها للمدنيين والعسكريين، إذ تقام على مساحة٥٠ ألف م٢ بقوة ٢٠٠ سرير، حيث تضم ٢٦ سرير عناية مركزة و٢٠ وحدة للغسيل الكلوى و٨ حضانات للأطفال و٥ غرف للعمليات فضلا عن ٢٠ عيادة تخصصية، هذا بالإضافة إلى تعاقد المستشفى مع هيئه التأمين الصحي والإجراءات الجارية لتنفيذ منظومة العلاج على نفقة الدولة ومشاركة المستشفى بمبادرة نور حياة التى يتم تنظيمها يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع بإستاد دمياط الرياضى وإجراء العمليات اللازمة لحالات للمياه البيضاء وعلاج مضاعفات السكر وكذلك تبنى مبادرة  للكشف عن أورام السيدات، واستضافة المستشفى لخبراء أجانب فى عدد من التخصصات، كما تحدث الدكتور طارق طه عن رؤية المستشفى المستقبلية لإدخال محافظة دمياط بمنظومة السياحة الطبية العلاجية.

وخلال الزيارة، قامت الدكتورة منال عوض بتفقد غرف العمليات المزودة بأحدث الأجهزة التى قدمها صندوق تحيا مصر لصالح حالات مبادرة نور حياة، كما تفقدت أيضًا أقسام العناية المركزة والحضانات والعلاج الطبيعي والأشعة والمعمل والطوارئ، إذ أشادت المحافظ بهذا الصرح الطبى الذى يعمل على تطبيق أحدث النظم فى مجال الخدمات الطبية كما قامت بكتابة إهداء ذكرت فيه "شاهدت اليوم خلال زيارتى للمستشفى العسكرى بمدينة دمياط الجديدة كيان طبى متكامل وعظيم، أشكر جميع القائمين على هذا الكيان وأتمنى مزيد من التقدم والنجاح في ظل قيادة سياسية واعية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظ دمياط دمياط اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ ساعة و 14 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ أقل من ساعتين

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعتين

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ يوم

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعتين

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس البر (صور)

جامعة دمياط تنظم احتفالية لمتحدي الإعاقة (صور)

بتكلفة ١٠ مليون جنيه.. افتتاح مركز للغسيل الكلوى بدمياط (صور)

محافظ دمياط تكرم أبطال العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ دمياط تفتتح مشروعات تنموية بتكلفة ٨ مليون جنيه

محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الهلال الأحمر الجديدة بشبين الكوم (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status